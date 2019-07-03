ماذا كان يفعل دراجي في بيت أبو تريكة بالقاهرة

وطنا اليوم-عمان:نشر المعلق الرياضي في قنوات بين سبورت، الجزائري حفيظ دراجي الثلاثاء 16 يوليو/تموز 2019، صوراً له جمعته مع والدة نجم كرة القدم المصري والمحلل في قنوات بين سبورت، محمد أبو تريكة.

واستغلَّ الجزائري حفيظ دراجي وجوده في مصر للتعليق على مباريات كأس إفريقيا للأمم، التي تختتم الجمعة 19 يوليو/تموز 2019، بالمباراة النهائية بين الجزائر والسنغال، لزيارة عائلة الدولي المصري السابق.

وعلَّق حفيظ دراجي على الصور التي نشرها على صفحته في فيسبوك: «أحلى جلسة وأحلى غداء بلدي مع أحلى عائلة في قرية ناهيا نواحي القاهرة، وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبوتريكة».

وأضاف دراجي قائلاً: «شكراً جزيلاً على الحفاوة والمودة، وعلى دعوات والدة الكابتن أبو تريكة بالفوز للمنتخب الجزائري».

كما سبق لدراجي أن زار مقرَّ النادي الأهلي المصري، حيث قال: «سعدتُ كثيراً بزيارة مقرِّ النادي الأهلي المصري (وما أدراك)، لقيت كلَّ الترحاب من رئيس ومجلس إدارة النادي والأعضاء المحترمين».

وأضاف: «تشرَّفت باللقاء والاستماع إلى شروحات الإخوة حول ناد ليس ككل النوادي، بعراقته وشعبيته والأجواء العائلية التي تسوده، وجعلت منه كياناً بهذا الحجم، يستحق الاحترام والتقدير».

ويتواجد أبو تريكة في قطر، للعمل محللاً بقنوات «بي إن سبورت»، ولم يتمكن من العودة إلى مصر منذ أكثر من 3 سنوات، كما أنه لم يتمكَّن من الحضور لتشييع جنازة والده في العام قبل الماضي.