الرئيسية | رياضة المدرب الوطني محمد اليماني في ذمة الله

وطنا اليوم-عمان:أعلن النادي الفيصلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الثلاثاء، وفاة المدرب محمد اليماني. وسبق للراحل اليماني أن لعب درب الفيصلي في عديد المواسم وحقق مع الفريق مختلف الالقاب المحلية. ونعت إدارة النادي الفيصلي فقيد الكرة الأردنية عبر صفحة النادي الرسمية على الفيس بوك : " ببالغ الحزن والأسى ينعى مجلس إدارة النادي الفيصلي برئاسة الشيخ بكر سلطان العدوان والجهاز الفني واللاعبين والجماهير ، وفاة المدرب الوطني محمد اليماني ، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته مع الانبياء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.. إنا لله وإنا اليه راجعون".

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