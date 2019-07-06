الرئيسية | رياضة ابو زمع يستدعي 7 لاعبين من الفئات العمرية

وطنا اليوم ـ رياضه يستأنف الوحدات السبت، تدريباته على ملعبه في منطقة غمدان، وذلك استعدادا لخوض مباراة الرمثا التي تقام يوم 19 يوليو/ تموز الجاري بمناسبة اعتزال نجم الفريق حسن عبد الفتاح.



ويغيب عن تدريبات الوحدات، خماسي المنتخب الأول: صالح راتب، سعيد مرجان، حمزة الدردور، سليم عبيد، عبدالله الفاخوري إلى جانب بهاء فيصل الذي أنهى ارتباطه رسمياً مع ناديه بهدف الاحتراف مع فريق الشمال القطري.



ويشارك بتدريبات الوحدات 3 محترفين وهم البرازيلي كارلوس والسنغالي ديمبا والتونسي سامي الهمامي.



وستتواصل تدريبات الفريق الذي مازال ينتظر قرار مجلس الإدارة بخصوص المشاركة بالبطولة العربية، حيث ينتظر أن يتم حسم الامر في الاجتماع الأسبوعي المقرر الأحد.



وسيستعيد الوحدات خدمات اللاعب خضر الحاج بعدما انتهت فترة إعارته للبقعة حيث تشكل عودته إضافة مهمة للفريق.



واستدعى عبدالله أبو زمع المدير الفني للوحدات 7 لاعبين من فرق الفئات العمرية بهدف تعزيز قدرات الفريق وهم: ثائر سمرين، محمد وليد، بهاء الجعافرة، معاذ القاضي، أحمد طنوس، عبد القادر العالم وعمر العزازمة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر