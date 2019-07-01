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بيان من الوحدات حول المشجع المفقود في لبنان
وطنا اليوم-عمان:أكد امين سر نادي الوحدات عوض الاسمر ان الجهود الادارية التي بذلها مؤخرا مع امين سر نادي العهد اللبناني محمد عاصي اثمرت بالكشف عن مكان المشجع الأردني محمد الجبالي والذي سافر الى لبنان مؤخرا لحضور لقاء الوحدات والعهد اللبناني ضمن اياب مباريات دور النصف نهائي عن منطقة غرب اسيا ببطولة كاس الاتحاد الاسيوي بكرة القدم.
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