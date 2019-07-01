الرئيسية | رياضة بيان من الوحدات حول المشجع المفقود في لبنان

وطنا اليوم-عمان:أكد امين سر نادي الوحدات عوض الاسمر ان الجهود الادارية التي بذلها مؤخرا مع امين سر نادي العهد اللبناني محمد عاصي اثمرت بالكشف عن مكان المشجع الأردني محمد الجبالي والذي سافر الى لبنان مؤخرا لحضور لقاء الوحدات والعهد اللبناني ضمن اياب مباريات دور النصف نهائي عن منطقة غرب اسيا ببطولة كاس الاتحاد الاسيوي بكرة القدم.

وبين الاسمر ان المشجع الجبالي انقطعت اخباره لحظة وصوله لبنان بحسب رواية شهود عيان الامر الذي دفع النادي للتحرك والسؤال عنه لدى الجهات اللبنانية المختصة لتتضح الصورة النهائية فيما يخص الموضوع.

واكد الاسمر ان الجبالي سيكون قريبا في عمان بعيد الانتهاء من بعض الاجراءات الخاصة لدى الجهات اللبنانية المختصة.

واثنى الاسمر على جهود سعادة النائب طارق خوري والذي كثف جهوده عبر قنوات الاتصال الرسمية للبحث عن الجبالي.

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