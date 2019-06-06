الوحدات يكثف جهوده بالبحث عن المشجع الجبالي في لبنان

وطنا اليوم-عمان:كثفت إدارة نادي الوحدات جهودها، وفتحت قنوات اتصالها في لبنان، للمساعدة في عملية البحث عن المشجع الأردني محمد زياد عبدربه الجبالي، والذي غادر لمؤازرة فريق الكرة الاول بالنادي، في مباراته أمام العهد اللبناني، ضمن إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتي جرت في العاصمة بيروت الإثنين الماضي، ولم يعد الى عمان بعد.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي الوحدات، قال امين سر نادي الوحدات عوض الأسمر: "ان النادي وجه اتصالاته بإستثمار علاقاته الطيبة في لبنان، قاصدا أمين سر نادي العهد اللبناني الحج محمد عاصي، الذي تربطه به علاقة متينة، إلى جانب استثمار أيضا السلطة والنفوذ التي يملكها النادي اللبناني في بلاده، وشرحت للحج عاصي موضوع المشجع الوحداتي الجبالي بأدق التفاصيل".

وأضاف الأسمر: "اكد الحج عاصي أنه سيطرق أبواب كافة الجهات الرسمية للبحث عن المشجع الجبالي، وتوجيه الاستفسار نحو عبور الجبالي إلى الأراضي اللبنانية من عدمه ، وسيضغ ادارة نادي الوحدات بكافة المستجدات بما يخص الجبالي بالقريب العاجل".

وتابع الأسمر:"لن تقتصر عملية البحث عن المشجع الوحداتي محمد الجبالي في لبنان فحسب، بل تم عرض الموضوع على المستشارين القانونيين لدى النادي، حيث أبدى احدهم مشكورا، الاستعداد للسفر الى سورية، ومتابعة موضوع الجبالي لدى الجهات الرسمية ، لاكتمال دائرة البحث في لبنان وسورية، وما يهمنا ان يعود المواطن الأردني الجبالي الى وطنه وأهله وعزوته وناديه الوحدات سالما بإذن الله تعالى".