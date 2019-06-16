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الجزيرة يصنع ريمونتدادا اردنية على حساب الجيش السوري
وطنا اليوم-عمان:تمكن فريق الجزيرة الاردني، من احراز ريمونتادا تاريخية ، وفوزه بـ 4 أهداف أمام الجيش السوري وتأهله إلى نهائي كأس الاتحاد الاسيوي.
وتناوب على تسجيل رباعية الجزيرة ، الجزيرة عبدالله العطار بالدقيقة "5"، فراس شلباية "ضربة جزاء بالدقيقة 46"، أحمد العيساوي بالدقيقة "64"، وزيد جابر بالدقيقة "90+4".
وكان الجزيرة خسر ذهاباً أمام الجش في البحرين "0-3"، لينجح في قلب الأمور رأساً على عقب، ويخطف بطاقة التأهل حيث سيلتقي العهد اللبناني في نهائي منطثة غرب آسيا.
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