الرئيسية | رياضة منتخب الكاراتيه يواصل مشواره ببطولة "سيريس أيه" بكندا

وطنا اليوم ـ عمان يواصل المنتخب الوطني للكاراتيه مشاركته في الجولة الثانية من بطولة "سيريس إيه" والتي تستضيفها مدينة مونتريال الكندية، يوم غدٍ الأحد والتي تقام بمشاركة أكثر من 65 دولة.

ويواصل منتخبنا الوطني مشواره يوم غدٍ من خلال اللاعبين عبدالرحمن المصاطفة الذي سيواجه الكندي ريان أونيل ضمن منافسات وزن تحت 67 كغم، في حين يفتتح بشار النجار منافسات وزن تحت 75 كغم بلقاء الأوكراني يانكو كوستيانتين، فيما يواجه اللاعب أحمد شديد منافسه الأميركي سافين كاستوري ضمن منافسات نفس الوزن.

وكان اللاعب محمود السجان خسر أمام الكازاخستاني إيغور شيخمارييف ضمن منافسات وزن تحت 84 كغم، بعد فوزه بثلاث مباريات على الياباني ماكوتو كويكو في الدور الأول، قبل أن يتجاوز في الدور الثاني البلجيكي وليد دغال، والبرازيلي موريس دييغو سيلفا في الدور الثالث.

وضمن منافسات نفس الوزن، خسر مازن الجعيدي مباراته في الدور الثاني لصالح التركي أكتاس أوغور بعد أن تجاوز في الدور الأول الياباني كينيتا واتانبي.

وتعتبر بطولة "سيريس إيه - Series A" من البطولات التصنيفية والتي ستلعب دوراً في عملية التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 والتي ستشهد تواجد رياضة الكاراتيه للمرة الأولى في تاريخ الألعاب الأولمبية الصيفية.

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