الرئيسية | رياضة تدريبات فردية للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم

وطنا اليوم ـ عمان خصص الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، تدريبات فردية للاعبيه، في ظل توقف المنافسات المحلية، وخضوع المنتخب حاليا لفترة استراحة.

وسلم مدرب اللياقة البدنية في المنتخب الوطني كريم مالوش، لاعبي المنتخب برنامجا للتدريبات الفردية، بمعدل 3 وجبات تدريبية في الأسبوع، بهدف المحافظة على جاهزيتهم البدنية، في ظل غياب المنافسات المحلية حاليا.

وتستمر التدريبات الفردية التي بدأت قبل عدة ايام، حتى موعد تجمع المنتخب في الثلث الاول من الشهر المقبل، استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تقام في العراق مطلع شهر آب المقبل.

ويسعى اتحاد كرة القدم، لتوفير كافة المتطلبات استعدادا للتصفيات الآسيوية المشتركة التي تنطلق في ايلول المقبل، والمؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين.

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