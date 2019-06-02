برعاية الامير فيصل افتتاح بطولة آسيا والشرق الأوسط العشرون للبريدج

وطنا اليوم ـ رياضه

يفتتح غدا في الساعة الحادية عشرة صباحا برعاية سمو الامير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الاولمبية ،منافسات بطولة آسيا والشرق الأوسط العشرون للبريدج التي ينظمها الاتحاد الأردني للبريدج، والتي ستقام في قاعة فندق البريستول في عمان خلال الفترة من 23- 30 حزيران الحالي، برعاية وإشراف الاتحادين الدولي والآسيوي، وبدعم ومساندة من اللجنة الأولمبية الأردنية.

حيث بدات المنتخبات المشاركة في فعاليات البطولة الوصول الى الاردن وهى:منتخبات الهند، الباكستان، بنغلاديش، الإمارات، سوريا، السعودية، فلسطين الى جانب المنتخب الوطني.

ووفق المهندس غسان غانم الرئيس الفخري للاتحاد الاسيوي للبريج مدى الحياة وامين عام الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد الاردني للبريدج تجرى الان الترتيبات النهائيه لافتتاح البطولة ،حيث وصل مندوبا عن رئيس الاتحاد الدولي نائب الرئيس الاتحاد الدولي الباكستاني مظهر الجافري وحكام البطولة واللاعبين من معضم دول المشتركه بالبطولة ، وكان غانم اقام حلقات تدريبية لجميع الفرق التي ستشارك تطوعا ،كم اعد مجلة البطولة التي توزع على كافة الفرق .

واضاف غانم تتضمن البطولة 4 فعاليات (المنافسات المفتوحة والسيدات والرواد والمختلط التي تدخل البطولة لأول مرة)، حيث سيمثل المنتخبات الوطنية الأردنية في منافسات اللعب المفتوح، كل من اللاعبين واللاعبات: ظافر جرار، عمر النمر، صخر ملكاوي، عايدة أبو جابر، اسكندر إمسيح، جوان هلسة.

أما فريق السيدات فيضم كل من اللاعبات: أمل فاخوري، منى الزبن، هالة الصواف، نورا كنعان، ديما الطاهر، ياسمين أبو جابر، أما فريق الرواد فيضم كل من اللاعبين: عمران أبو دهيم، عمر المصري، بانا كيالي، جمال عبد الجليل، مي أبو غربية، ميس البيطار، ويضم فريق المختلط كل من اللاعبين: المهندس غسان غانم، مروان غانم، سيرين بركات، نهى حتر، سامر الرواشدة، فرح أحمد

ووجه الاتحاد الأردني للبريدج، الدعوات لحضور البطولة الى العديد من الشخصيات الرياضية الدولية والأردنية، وفي مقدمتهم، رئيس الاتحاد الدولي للبريدج رونا جيرنيرو.

ومع استضافة البطولة، يصبح الأردن هو البلد الوحيد الذي استضاف البطولة خمس مرات، نظرا لما يتمتع به الاتحاد الأردني للبريدج من قدرات تنظيمية وادارية وفنية عالية المستوى، وستتأهل الفرق الفائزة للمشاركة واللعب في بطولة العالم للبريدج، التي ينظمها الاتحاد الدولي للبريدج في الصين خلال شهر أيلول المقبل.

وكان اتحاد اللعبة، قد بدأ التحضيرات الفنية والادارية واللوجستية التي ستحظى بمتابعة إعلامية محلية وعربية وعالمية، كما سيتم تغطية فعاليات البطولة مباشرة على الشبكات الالكترونية على مواقع الاتحاد الدولي، ليتسنى للاعبي البريدج العالميين متابعة نتائج البطولة، ومعرفة المتأهلين الى نهائيات بطولة العالم في الصين.

المجالي: ترتيبات بمستوى الحدث

أكد نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للبريدج، بهجت المجالي، ورئيس اللجنة المنظمه لبطولة آسيا والشرق الأوسط العشرون للبريدج، أن تراكمات الخبرات جراء استضافة العديد من البطولات الآسيوية والمشاركة في العديد من بطولات العالمية، أكسبت الاتحاد مزيدا من الخبرات لاستضافة البطولة التي تعتبر قمة اللعب آسيويا، نظرا لأن الفرق غالبا ما تتنافس على ألقاب بطولة العالم، لذلك فإن المتأهلين من البطولة الآسيوية الحالية سيحق لهم التواجد الفعلي والتنافسي على بطولة العالم، مشيرا الى أن الاتحاد وفر كافة الترتيبات لإنجاح البطولة.





