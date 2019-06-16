الوحدات يخسر أمام العهد اللبناني

وطنا اليوم-عمان:باغت العهد اللبناني مضيفه الوحدات بفوز ثمين "1-0"، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على استاد الملك عبدالله الثاني، في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

وأحرز هدف الفوز للعهد مهاجمه محمد قدوح بالدقيقة 79"، ليعزز فرصة فريقه من بلوغ المباراة النهائية لمنطقة غرب آسيا.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين يوم 24 الجاري على ملعب بيروت في العاصمة اللبنانية.