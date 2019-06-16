 وطنا نيوز -الوحدات يخسر أمام العهد اللبناني
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الوحدات يخسر أمام العهد اللبناني
التاريخ : 17-06-2019 09:24:42 المشاهدات: 1007

وطنا اليوم-عمان:باغت العهد اللبناني مضيفه الوحدات بفوز ثمين "1-0"، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على استاد الملك عبدالله الثاني، في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي.

وأحرز هدف الفوز للعهد مهاجمه محمد قدوح بالدقيقة 79"، ليعزز فرصة فريقه من بلوغ المباراة النهائية لمنطقة غرب آسيا.

ويتجدد اللقاء بين الفريقين يوم 24 الجاري على ملعب بيروت في العاصمة اللبنانية.


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