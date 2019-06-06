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FIFA: عربسات وفرت لـ beoutQ قرصنة كأس العالم للسيدات
وطنا اليوم-عمان:قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طلب من إدارة قمر "عربسات" الفضائي، التوقف عن توفير الخدمة لقنوات سعودية، تقرصن بث شبكة "بي إن سبورت" القطرية، لكأس العالم للسيدات.
وأشارت الاتحاد الدولي لكرة القدمـ إلى أن "الفيفا تدرك أن عمليات البث غير المصرح بها لكأس العالم للسيداتـ متاحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخاصة المملكة العربية السعوديةـ عبر القناة المعروفة باسم بي آوت كيو، والتي تبث عبر قمر عربسات".
يشار إلى أن "عربسات" تأسست عام 1976، من قبل أعضاء في جامعة الدول العربية، وتملك السعودية الحصة الأكبر منه بنسبة 36 بالمئة.
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