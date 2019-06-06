FIFA: عربسات وفرت لـ beoutQ قرصنة كأس العالم للسيدات

وطنا اليوم-عمان:قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طلب من إدارة قمر "عربسات" الفضائي، التوقف عن توفير الخدمة لقنوات سعودية، تقرصن بث شبكة "بي إن سبورت" القطرية، لكأس العالم للسيدات.

وتبث قناة تدعى "بي آوت كيو" ومقرها السعودية، بطريقة القرصنة التغطية الحصرية لـ"بي إن سبورت" القطرية، صاحبة حقوق البث من الفيفا، لكأس العالم للسيدات المقامة في فرنسا.

ولفتت الفيفا إلى أن قناة "بي آوت كيو"ـ التي وزعتها عربسات ظهر فيها شعار القناة القطريةـ على الشاشة خلال بث فوز إنجلترا على اسكتلنداـ في كأس العالم للسيدات الأسبوع الماضي.

وأشارت الاتحاد الدولي لكرة القدمـ إلى أن "الفيفا تدرك أن عمليات البث غير المصرح بها لكأس العالم للسيداتـ متاحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخاصة المملكة العربية السعوديةـ عبر القناة المعروفة باسم بي آوت كيو، والتي تبث عبر قمر عربسات".

يشار إلى أن "عربسات" تأسست عام 1976، من قبل أعضاء في جامعة الدول العربية، وتملك السعودية الحصة الأكبر منه بنسبة 36 بالمئة.

ولفت "الفيفا"، إلى أنه يواصل استكشاف كل الخيارات القانونية، لمعالجة البث غير المرخص، الذي تقوم به "بي آوت كيو".

ورغم إعلان السعودية أن "بي آوت كيو" غير شرعية في المملكة، إلا أن "بي إن سبورت"، لاحقتها في المحاكم الفرنسية لمنعها من استمرار سرقة البث، في معركة مرتبطة بالحصار البري والجوي، الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين، على دولة قطر منذ عامين.