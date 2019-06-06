الرئيسية | رياضة نادي المقاولين يتعاقد مع محترفتين تونسيتين بكرة الطائرة

وطنا اليوم ـ عمان استضاف نادي المقاولين الأردنيين وفدا يمثل شباب المملكة بدعوة من مديرية شباب العاصمة.

وقال رئيس النادي عبد العزيز أبو الرب: إن وفدا يمثل شباب المملكة زار مقر النادي، والتقى مع هيئته الإدارية ودار حوار حول مختلف القضايا الوطنية والرياضية، لافتا إلى أن النادي دأب خلال السنوات الماضية على استضافة العديد من الفاعليات في إطار انفتاحه على جميع مؤسسات الوطن. وعرض أبو الرب للإنجازات التي تحققت خلال عمر النادي، منها فوزه ببطولة المملكة للشطرنج عام 2004 والبطولة العربية لكرة السلة للسيدات في العام 2014 بالشارقة.

وكشف رئيس النادي إلى أن نادي المقاولين يشارك في بطولة المملكة لطائرة السيدات المقامة حاليا، واستقطب النادي لاعبتين محترفتين من تونس من أجل تعزيز صفوف الفريق للمنافسة على لقب البطولة.



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