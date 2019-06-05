الكاف يصدم الترجي ويقرر إعادة نهائي دوري الأبطال

وطنا اليوم-عمان:قرر الكاف الأربعاء إعادة مباراة الدور النهائي من دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي خارج تونس بعد كأس الأمم الإفريقية في مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وتقرر تثبيت نتيجة مباراة الذهاب التي دارت بالرباط وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وإقامة مواجهة الإياب في بلد محايد، بحسب هادي هامل المتحدث باسم كاف.

وكان رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" أحمد أحمد، دعا يوم السبت الماضي اللجنة التنفيذية بالاتحاد لاجتماع طارئ أمس الثلاثاء لمناقشة الأمور والأحداث التنظيمية في المباراة التي شهدت وقائع مثيرة ستظل محفورة في تاريخ الكرة الإفريقية بعدما اعتبر الحكم الجامبي باكاري غاساما الذي أدار اللقاء فريق الوداد منسحبا وأعلن انتهاء المباراة بعد توقف دام لنحو ساعة ونصف الساعة.

وكان الفريقان تعادلا 1-1 ذهابا في الرباط ولكن مباراة الإياب لم تكتمل حيث رفض الوداد استكمال المباراة إلا بعد لجوء الحكم لنظام حكم الفيديو المساعد (VAR) إثر إلغاء هدف للفريق في (د.60). وبعد ساعة ونصف الساعة من التوقف ، قرر الحكم إنهاء المباراة بانسحاب الوداد واحتساب اللقاء لصالح الترجي.

وأشارت أنباء واردة من الملعب في البداية أن السبب الرئيسي في عدم اللجوء لنظام (VAR) هو وجود عطل بالنظام فيما أكدت أنباء بعد انتهاء المباراة بأن السبب هو أن جزءا من نظام (VAR) لم يصل إلى رادس.

وكشف مراقب المباراة، في وقت سابق حقائقا تنفي الطرح الذي تقدم به الترجي ومعه الاتحاد التونسي لكرة القدم، بخصوص انسحاب الوداد الرياضي من المباراة، في وقت كشف فيه أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلال سير أطوار جلسة لجنة الطوارئ، تعرضه لتهديدات صريحة من رئيس الترجي التونسي في حال اتخاذه قرارا محايدا بملعب رادس الأولمبي، الذي احتضن إياب النهائي.