بيان ناري من نادي الرمثا : المنافسات الكروية تدار بالأهواء

وطنا اليوم-عمان:يستنكر مجلس إدارة نادي الرمثا الأحداث المؤسفة التي رافقت مباراة نهائي كأس الاردن أول أمس ، و التي كان فريقنا طرف بها أمام فريق الفيصلي على ستاد عمان الدولي ؛ إذ أننا نطرح عدة تساؤلات لتلك الأحداث و التي شابها عدم الإنصاف في التعامل بحيادية و عقلانية في إدارة المشهد النهائي للموسم الكروي

ونبدأ بمخالفة تعليمات بيع التذاكر التي كان قد تم الاتفاق عليها في الاجتماع التنسيقي الذي سبق اللقاء ، حيث قام الاتحاد بإعتبار مقره كنقطة بيع للتذاكر لصالح جمهور النادي الفيصلي يوم المباراه تحديدا وكما نعلم أن مقر اتحاد الكره يقع ضمن محيط المدينة الرياضيه لستاد عمان ، كما أنه من الاساس كان يجب أن تتم عملية البيع بشكل مستقل لكل ناد دون تدخل الاتحاد بها والذي بالنهاية يتحصل على جميع ثمنها ؛ بالإضافة إلى سوء توزيع بطاقات المنصة الرسمية والفوضى التي حصلت وقت المباراه بها بسبب ما تم ملاحظته من ازدواجية في التوزيع لصالح ضيوف الفيصلي بشكل أكثر من ضيوف الرمثا حيث كان واضح للعيان من استغلال البطاقات المقدمة من قبل الشركات الراعية لصالح الفيصلي خصيصا ؛ ومن هذا المنطلق ستتولى إدارة نادي الرمثا مسؤولية طبع وبيع التذاكر الخاصة في مباريات فريقه البيتيه في المواسم المقبلة .

كما نشير إلى الفوضى الإعلامية ، حيث شهدت المنصة الإعلامية جلوس أشخاص ليس لهم علاقة بالصحافة بل كانوا عبارة عن مشجعين لفريق الفيصلي لمجرد فقط انه تم منحهم تلك الباجات الصحفية بالمقابل لم يتم انصاف الرمثا لمن تقدم لهم بطلب الحصول على الباجات لغايات التغطية الإعلامية للمباراة و للنادي .

و يتسائل نادي الرمثا عن كيفية دخول الألعاب النارية والشماريخ من قبل جمهور الفيصلي والتي شاهدها الجميع وكان من الممكن أن تؤثر على سلامة كل من في الملعب ، حيث كانت تقذف على أرضية الملعب أثناء سير المباراة و لم يوعز الحكم بإيقاف اللعب والايعاز للجهات المختصة بالتصرف ، مما اثر على تركيز لاعبينا .

كما نستغرب أيضا سبب منع حافلة لاعبي فريق الرمثا من الدخول إلى الملعب من مكانه المخصص كما هو متعارف عليه ، في المقابل تم السماح لحافلة فريق لاعبي الفيصلي بذاك ، حيث شاهدنا الحالات التحكيمية المثيرة للجدل التي رافقت أحداث اللقاء وأثرت على النتيجة بشكل مباشر ، ومنها عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لفريق الرمثا وعدم طرد لاعب الفيصلي انس جبارات .

كما نشير إلى منظمي اللقاء في الملعب ونستغرب أن يكون هناك تلقين مسبق لجامعي الكرات في التأخر بإعادة الكرة لأرضية الملعب بعد أن كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفيصلي وهو ما شكل استفزازا للاعبينا و جمهورنا ، كما تسبب منسق المباراه بإحتكاك المشاركين بحمل علم شعار البطولة مع جمهور الرمثا ، بالإضافة إلى عملية رش الملعب بالماء قبل المباراه اثناء عملية الاحماء لنصف الملعب المتواجد فيه فريق الرمثا فقط بشكل مختلف عن النصف الاخر المتواجد فيه الفريق الاخر و بين الشوطين تكرر نفس الشيء كانت قد تجاوزت المدة المسموح بها عالميا حسب قوانين الفيفا ، خصوصا ان عملية الرش كانت لمنطقة منتصف لاعبي فريق الرمثا فقط !

كما قام المنسق الإعلامي لفريق الفيصلي بقذف كاسة ماء نحو جمهور الرمثا بين الشوطين مما تسبب في استفزاز الجمهور .

بقي أن نشير إلى القناة الاردنية الرياضية و التي تولت عملية الإخراج الفني لتصوير اللقاء وما سبقه من لقاءات في باقي الموسم في عدم حياديته في العمل المهني من ناحية إظهار السلبيات بشكل أكثر من ايجابياته بشكل مقصود وواضح عن جمهورنا أثناء المباريات وعدم اظهار حجم الجماهير المتواجده على المدرجات ، فإن ادارة نادي الرمثا ستتولى في الموسم القادم عملية تنظيم وحقوق بث مبارياته من عدمها عبر شاشتكم و وضع خيار بيع حقوق البث لفضائيات أخرى تراعي بها حقوق النادي و جمهوره .

إن نادي الرمثا يؤكد انه كان حريصا على خروج هذه المباراة بصورة تليق بإسم الأردن وجماهير الكرة الاردنية ولتكون بمثابة الانطلاقة الحقيقية نحو طَي الكثير من الصفحات التي آلمت الجميع خلال السنوات الماضية ، لكن جاء الخروج عن النص من قبل هذه الأحداث والتساؤلات لتثير الدهشة وعلامات الاستفهام ، فالواضح أن المنافسات الكروية ستبقى تدار بالاجتهاد وبالأهواء ولا تحكمها الأنظمة واللوائح !