 وطنا نيوز -ضغوط لتعيين عضو هيئة تدريس في إحدى جامعات الجنوب وتفصيل اعلان على مقاسه
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ضغوط لتعيين عضو هيئة تدريس في إحدى جامعات الجنوب وتفصيل اعلان على مقاسه
التاريخ : 26-07-2020 11:55:47 المشاهدات: 2761

وطنا اليوم- علمت وطنا اليوم من مصادر مطلعة ان جهة رقابية تحقق في اجراءات تعيين عضو هيئة تدريس في احدى جامعات الجنوب استجابة لضغوط يمارسها متنفذين بهذا الاتجاه.

وقالت المصادر المطلعة ان الاعلان تم تفصيلة قبل ثلاث سنوات بعنوان رسالة الشخص حتى لا ينافسه اي شخص آخر في هذا المجال، علما بأن القسم ليس بحاجة ولم يجتمع لهذه الغاية ولم يعلن عن حاجته وانما تمت المخاطبات بشكل فوقي على شكل املاءات، وقالت المصادر ان الجهة الرقابية بدأت تحقيقها بالموضوع ومن المؤكد ان التحقيق سيتوسع لمعرفة من له مصلحة بتعيين هذا الشخص ولماذا لم يعلن بشكل مفتوح عن الشاغر حتى يتنافس ابناء الوطن بعدالة.

وطنا اليوم ستتابع بشكل تفصيلي لمعرفة كيف تدار الامور وخصوصا التعيينات في المؤسسات الاكاديمية الحكومية انتظرونا.


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