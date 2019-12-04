مدير شركة مياهنا يخالف توصية ديوان المحاسبة ويعين مهندسة مديراً للتدقيق الداخلي رغم تحفظ الديوان

وطنا اليوم- خالف مدير شركة مياهنا تحفظات ديوان المحاسبة واعتراضه على تعيين مهندسة لا تملك خبرات محاسبية بتثبيتها مديرا للتدقيق الداخلي وتخالف جميع شروط الوظيفة من حيث المؤهل والخبرة بعد ان تم الغاء قرار تثبيتها في عام 2018 الا ان معلومات افادت ان المدير قرر في نهاية شهر 11/2019 تثبيت المهندسة عبير خير الدين مديرا للتدقيق الداخلي.

وقد كشف النائب منصور سيف الدين مراد في مؤتمر صحفي قبل عدة ايام عن وجود تجاوزات وملفات فيها مخالفات كبيرة لدى شركة مياهنا.

وطنا اليوم الاخباري حاول الاتصال مع شركة مياهنا لاستيضاح الامر ولكن لم نتمكن من التواصل السيد المدير العام