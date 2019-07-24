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موظفو ديوان المحاسبة متخوفين على مستقبل صندوق الضمان
وطنا اليوم- أبدى العديد من نوظفي ديوان المحاسبة تخوفهم من إفلاس صندوق الضمان العائد للديون بسبب تلاشي مدخراته ويعود سسب عدم وجود مخصصات بانه وفي فتره قريبه تم تعديل اسس الصندوق وتم الصرف حسب الاسس الجديده دون ان يتم اخذ بعين الاعتبار انه تم احتساب المبلغ المصروف على نسبه الاقتطاعات الحاليه والتي تصل إلى 30 دينار في حين ان ٨٠٪ من الموظفين المتقاعدين كانت اقطاعات الشهريه لا تتجاوز ٥ دنانير شهريا مع العلم بانه لا يوجد اي استثمارات سابقه للصندوق
ويرى العديد منهم بغياب الرؤية السديدة لادارة اموال وقرارات الصندوق بعدم تقسيم الموظفين الى شرائح عند صرف المكافآت وهذه ما سبب تلاشي المدخرات النقدية والتوجه للاقتراض
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