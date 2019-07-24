 وطنا نيوز -موظفو ديوان المحاسبة متخوفين على مستقبل صندوق الضمان
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موظفو ديوان المحاسبة متخوفين على مستقبل صندوق الضمان
التاريخ : 17-07-2019 11:36:28 المشاهدات: 1436

وطنا اليوم- أبدى العديد من نوظفي ديوان المحاسبة تخوفهم من إفلاس صندوق الضمان العائد للديون بسبب تلاشي مدخراته ويعود سسب عدم وجود مخصصات بانه وفي فتره قريبه تم تعديل اسس الصندوق وتم الصرف حسب الاسس الجديده دون ان يتم اخذ بعين الاعتبار انه تم احتساب المبلغ المصروف على نسبه الاقتطاعات الحاليه والتي تصل إلى 30 دينار في حين ان ٨٠٪ من الموظفين المتقاعدين كانت اقطاعات الشهريه لا تتجاوز ٥ دنانير شهريا مع العلم بانه لا يوجد اي استثمارات سابقه للصندوق
فيما يرى الموظفين المحالين على التقاعد بانه يجب على الاداره تغطيه مستحقاتهم من اي وسيله تمويل مماليه
فيما يتم الظغط من الموظفين الذين لا تتجاوز خدمتهم ١٧ سنه انه لا ذنب لنا بتحمل فوائد قروض وسلف لتغطيه نفقات الصندوق.

ويرى العديد منهم بغياب الرؤية السديدة لادارة اموال وقرارات الصندوق بعدم تقسيم الموظفين الى شرائح عند صرف المكافآت وهذه ما سبب تلاشي المدخرات النقدية والتوجه للاقتراض 


وتجد الإشارة هنا بان من قام بعمل الاسس الجديد هم من الموظفين الذين اوشكو على التقاعد في تلك الحقبه
ودون عمل شرئح للاشتراك والصرف حسب الشريحه ومقدار الاقتطاعات كما هو الحال في باقي دوائر والوزارات
ويتسال الموظفين هل سيكون تدخل من جهات رقابيه خارجيه لمثل هذه الازمه الماليه
وهل سيتم استرداد مثل هذه المبالغ حال ثبت عدم مشروعيتها


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