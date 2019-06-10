هل تفتح مكافحة الفساد تحقيقا في قروض صندوق دعم البحث العلمي

وطنا اليوم- تقول بعض المعلومات الواردة لوطنا اليوم ان احد الوزراء قد منح احد الاشخاص قرض بقيمة 50الف دينار من صندوق دعم البحث العلمي، لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية في عهد الدوائر الوهمية وقالت نفس المصادر ان المركز الذي افتتح لهذه الغاية لم يستمر اكثر من بضعة اسابيع ثم اعيد اغلاقة.

المطلوب التحري والتأكد من هذه القروض وكيف منحت وما الجدوى التي تم تحقيقها وهل تم منحها وفقا لشروط واضحة ام تبعا للمحسوبية والصداقة.