 وطنا نيوز -هل تفتح مكافحة الفساد تحقيقا في قروض صندوق دعم البحث العلمي
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هل تفتح مكافحة الفساد تحقيقا في قروض صندوق دعم البحث العلمي
التاريخ : 04-06-2019 06:35:59 المشاهدات: 1249

وطنا اليوم- تقول بعض المعلومات الواردة لوطنا اليوم ان احد الوزراء قد منح احد الاشخاص قرض بقيمة 50الف دينار من صندوق دعم البحث العلمي، لتشجيع الشباب على المشاركة السياسية في عهد الدوائر الوهمية وقالت نفس المصادر ان المركز الذي افتتح لهذه الغاية لم يستمر اكثر من بضعة اسابيع ثم اعيد اغلاقة.

المطلوب التحري والتأكد من هذه القروض وكيف منحت وما الجدوى التي تم تحقيقها وهل تم منحها وفقا لشروط واضحة ام تبعا للمحسوبية والصداقة.


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