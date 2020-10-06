قائمة العدالة في دائرة اربد الأولى تعلن اسماء مرشحيها

قائمة العدالة تعلن عن أسماء مرشحيها لخوض الانتخابات أعلنت قائمة العدالة اليوم الأحد عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن أسماء مرشحيها لخوض انتخابات المجلس النيابي التاسع عشر عن الدائرة الاولى في محافظة اربد حيث ضمت

الأستــاذ إبــراهيــم فــــلاح الشواهيــن والأستــاذ بســـــام خـلـــــف شقيــــــرات و المهنـدسة ريـــــم محمــــــد أبـــو الرب والأستـاذ زكـــــريـا فضــــــل الحمـــوري والمحامي عبـــــد المنعم صالح العـودات و الكابتن الطيار فنـــدي حســن الطـاهـات و المحامي نشـــــــأت منــور الكوفحــــي .

وتدرك القائمة، شأنها في ذلك شأن الشعب الأردني كله، أن التحديات كبيرة والتطورات خطيرة، وأن الواجب الوطني يفرض علينا أمانة المسؤولية في التعبير عن طموحات شعبنا الكريم، وعن حقوقه المشروعة في الدفاع عن إنجازاته ومكتسابته ومستقبل أجياله القادمة، وصيانة بلدنا ومقدراته من سوء الإدارة والفساد والتسلط والاستقواء والمشاريع المشبوهة، التي تستهدف قوته وثباته ومكانته الإقليمية والدولية.

وتؤكد القائمة أن اختيارها "العدالة" عنوانٌ وشعارٌ لها سيكون أساسَ برنامجها الانتخابي؛ الذي يقوم على إعادة الاعتبار لمجلس النواب ودوره الفاعل الذي ضمنه الدستور الأردني نصًا وروحًا؛ كي يكون قادرًا على ممارسة مسؤولياته إلى جانب السلطتين التنفيذية والقضائية مصدراً للتشريع، ومحاسباً ومسائلاً للسلطة التنفيذية؛ بما يضمن حسُن أدائها وتحمل مسؤوليتها تجاه مصالح الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وشؤونه العامة .

وتتوجه القائمةُ بالشكر والثناء والتقدير إلى الناخبين والناخبات في دائرتها الانتخابية عن كل ما تحظى به من تأييد ومؤازرة كريمة ونبيلة، وتعاهدهم أنها ستكون الأمينة على مصالحهم وتطلعاتهم وتطلعات الشعب الأردني الكريم على امتداد الوطن كله؛ والله من وراء القصد .

يذكر أن الانتخابات النيابية القادمة ستكون في بتاريخ 10 تشرين الأول 2020 ضمن شروط صحية قاسية بسبب ما يمر به الاردن والعالم من أزمات صحية واقتصادية عالية ناتجة عن وباء كورونا .