الرئيسية | اخبار الناس قائمة التعاون تعلن خوض الانتخابات النيابية

كشفت قائمة التعاون عن أسماء مرشحيها والذي سيخوضون غمار انتخابات المجلس النيابي التاسع عشر حيث ضمت الدكتور علي المومني و العميد المتقاعد محمد المومني والدكتور بلال المومني والدكتورة صفاء المومني والدكتور رضا حداد . يذكر أن الانتخابات النيابية القادمة ستكون في بتاريخ 10 تشرين الأول 2020 ضمن شروط صحية قاسية بسبب ما يمر به الاردن والعالم من أزمات صحية واقتصادية عالية ناتجة عن وباء كورونا .

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