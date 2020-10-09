وطنا نيوز -" كتلة الشباب " تعلن ترشحها للمجلس النيابي التاسع عشر

أعلنت كتلة الشباب عن ترشحها للمجلس النيابي التاسع عشر عن محافظة عجلون وتضم النخبة من شباب العامة حيث ضمت السيد خالد الشرع و الانسه رغده حداد و السيدة آمنة قدحات و السيد علي نجادات و السيد هشام محاوره .

يذكر أن الانتخابات النيابية القادمة ستكون في بتاريخ 10 تشرين الأول 2020 ضمن شروط صحية قاسية بسبب ما يمر به الاردن والعالم من ازمات صحية واقتصادية عالية ناتجة عن وباء كورونا .