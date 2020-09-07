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قائمة الرشدان تعلن اسماء مرشحيها
اعلنت قائمة الراشد عن أسماء مرشحيها الذين ضون انتخابات المجلس النيابي التاسع عشر عن محافظة عجلون حيث ضمت الدكتور فراس القضاه والقاضي عامر القضاة والإعلامية سناء القضاة والسيد محمد فريحات .
يذكر أن الانتخابات النيابية القادمة ستكون في بتاريخ 10 تشرين الأول 2020 ضمن شروط صحية قاسية بسبب ما يمر به الاردن والعالم من ازمات صحية واقتصادية عالية ناتجة عن وباء كورونا .
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