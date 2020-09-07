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كتلة خيط العز في عجلون إلى الانتخابات النيابية
كشفت كتلة خيط العز السبت عن خوضها للانتخابات المجلس النيابي التاسع عشر عن محافظة عجلون حيث ضمت السيد علي الدرابكة والسيد رياض بني سعيد والسيد أسعد الغرايبة والسيد فادي السمردلي والسيدة ميسلون العرود .
يذكر أن الانتخابات النيابية القادمة ستكون في بتاريخ 10 تشرين الأول 2020 ضمن شروط صحية قاسية بسبب ما يمر به الاردن والعالم من ازمات صحية واقتصادية عالية ناتجة عن وباء كورونا .
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