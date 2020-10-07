منتهى البعول تعلن عدم خوضها الانتخابات النيابية

أعلنت منتهى الجواد البعول امس السبت عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن عدم خوضها غمار انتخابات المجلس النيابي التاسع عشر عن محافظة عجلون حيث كتبت " أتقدم بالشكر والعرفان لأبناء عشيرتي البعول وعموم عشائر المجد في مدينة عنجره والصفا وأبناء عشيرة الزغول وأبناء عشيرة الصمادي في عنجره وعجلون كما واتقدم بالشكر إلى الوالد محمود حسن النزال بني فواز لوقوفهم جميعآ عندما اوصلوني إلى قبة البرلمان "

واشارت البعول نعم لقد حملت الأمانه وكنت صوتكم تحت قبة البرلمان وعاهدت الله قبل ان اعاهدكم وأعاهد نفسي أن يكون عملي لمصلحة الوطن والمواطن في أردننا الحبيب عامه وعجلون خاصه وقد عملت بكل جهدي لخدمة أبناء محافظة عجلون وكان همي الوحيد إيجاد الفرص لتخفيف البطاله في محافظة عجلون وقد سعيت لإقامة مصنع إنتاجي في مدينة عنجره يخدم محافظة عجلون وقد حصلت على جميع الموافقات ويستوعب 750 فرصة عمل لبنات عجلون وللاسف الشديد وقد وجدت معارضه كبيره لعدم قيام هذا المصنع وحرمان بنات عجلون من العمل وجميع الوثائق والموافقات موجوده لدي وأعاهدكم بأنني سوف أبذل كل جهودي بأقامة هذا المصنع الإنتاجي وأحمد الله وأشكره قد وفقني وأخذ بيدي في كثير من الأمور بإيجاد فرص عمل لأبناء محافظة عجلون وسوف اسعى للوقوف مع شباب عجلون بكل قوه لإيجاد فرص عمل لهم .

وأضافت البعول الأهل والعزوه في محافظة عجلون لقد راقبت المشهد الإنتخابي في محافظة عجلون ووجدت كثير من التخبط بالترشح وتشكيل الكتل وكنت أتمنى أن تكون في مدينة عجلون ومدينة عنجره كتله واحده ولكن للأسف الشديد لغاية الآن شكلت ثلاث كتل وهذا الشيء يقلل فرصة النجاح والمنافسه على مستوى المحافظه لذلك قررت عدم خوض هذه الإنتخابات .

وناشدت البعول المترشحين الجلوس مع بعض والتفاهم وتقديم التنازلات من أجل مصلحة مدينة عنجره وعجلون والإتفاق بخروج كتله واحده تمثل مدينة عنجره وعجلون لتبقى فرصتنا موجوده لأن أبناء عجلون وعنجره يستحقون أن يكونوا بالمنافسه على مستوى المحافظه أستحلفكم بالله أن ترموا خلافاتكم وأن تضعوا مصلحة عجلون وعنجره أمام أعينكم وأن يكون هدفكم رفعة مدينة عنجره وعجلون وليس هدفكم منصب تصلون إليه لأن المناصب زائله وعنجره وعجلون باقيه كما وأناشد الغيورين والوجهاء أن نقف جميعآ لتوحيد وتشكيل كتله واحده وأن نخرج بكتله واحده ومازال لدينا وقت قبل فوات الأوان .

وقالت البعول " كما وإنني أتقدم بالشكر إلى جميع الزملاء والزميلات أصحاب السعاده النواب حيث أنني تشرفت بالعمل معهم طيلة الأربع سنوات الماضيه نعم لقد كسبت إخوه وأخوات أعزاء على قلبي فلهم مني كل إحترامآ وتقدير وأدعو الله العلي القدير أن يوفقهم ويمتعهم بالصحة والعافيه وأتقدم بالشكر للإخوه والأخوات الموظفين بالمجلس لحسن تعاونهم ، كما وأتقدم بالشكر للأخ عمران شنيكات العبادي مدير مكتبي على جهوده وتحمله ضغط العمل طيلة هذه الفتره لقد كان مخلصآ بعمله وتحمل الكثير من الجهد والتعب لكثرة المعاملات فلا أقول الا أن يجزيه الله خير الجزاء وأن يمتعه بالصحة والعافيه.

الأهل والعزوه في محافظة عجلون .

واختتمت البعول إنني أعاهدكم سوف أبقى مثلما كنت ولا أتاخر بتقديم أي شيء أستطيع عمله لجميع أبناء محافظة عجلون وسوف أبقى بنتكم وأختكم المخلصه لكم وأدعو الله العلي القدير أن يحمي الأردن وأن يرفع عنا البلاء والامراض وأن يحفظ قائد مسيرتنا جلالة الملك عبدالله الثاني أبن الحسين المعظم ويحفظ صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم ولي العهد حفظ الله الأردن من كيد الكائدين وغدر الغادرين .