وطنا نيوز -" علي زعل الطراونة " خارج انتخابات المجلس النيابي التاسع عشر تحت عنوان " توحيد الصف

أعلن المهندس علي زعل الطراونه يوم امس السبت عن انسحابه من انتخابات المجلس النيابي التاسع عشر الذي كان سيخوضها في محافظة الكرك حيث كتب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " الحمد والشكر لله أولاً على عظيم نعِمه التي لا تُعد ولا تُحصى ، والشكر لله على توفيقه لنا في كل الميادين والمحافل ؟ والشكر موصولٌ أيضا لكل من دعمني في مسيرتي العلمية والعملية والاجتماعية ، ولكل من دعمني و آزرني في التوجهات والرغبات للترشح للإنتخابات البرلمانية . "

وأضاف الطراونه كنت قد أعلنت عن رغبتي في خوض غمار الإنتخابات النيابية للمجلس التاسع عشر في الأسابيع الماضية وذلك بهمة ودعم النشامى والنشميات من أبناء محافظة الكرك ، وقد طوقوا عنقي بنبل مواقفهم وصدقهم ووفائهم وهذا ليس غريباً لأن الشئ لا يُستغرب من معدنه .

واشار الطراونة ولأنني وأهلي وعزوتي قد نذرنا انفسنا دوماً لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر وخلق الفرص من العدم ، فإننا اليوم نؤكد على اهمية التضحيات التي من شأنها أن تصنع نصراً ومنهجاً لنا وللأجيال القادمة ، هذا وقد تعلمنا في مجالس كبارنا وشيوخنا منذ الصغر أن الوطن يُبنى بالتضحيات وأن النجاحات لا بد لها من صانع وأننا لا يمكن الا ان نكون حلاً لأكبر المُعضلات في الوقت الذي

تتنادى فيه الرجال وكما يتطلب المشهد العام ، وكلنا أمل ان تكون الفرص التالية هي من نصيب الأجدر والأكفأ من شبابنا الطموح الذي ما توانى يوماً عن نصرة إخوته.

ونوه الطراونه وبناءا على ما تقدم فأنني أعلن انني أفسح المجال لإخواني وأخواتي المرشحين والمرشحات وذلك في إطار توحيد الصفوف وتكثيف الجهود لممارسة الحق الدستوري بطريقة عصرية ومنهجية سليمة.

واختتم الطراونه ولا يفوتني في هذا المقام أن أشكر الذوات اصحاب السعادة والعطوفة والاخوة جميعاً ممن حرصوا على أن اكون ضمن قوائم الانتخاب مع كوكبة من أبناء الكرك ، ولخصوصية الموقف الانتخابي فإنني أتحفظ على ذكر أسمائهم ، وأسأل الله العلي القدير ان يوفقكم جميعا لما فيه خير الوطن.

يذكر أن الانتخابات النيابية القادمة ستكون في بتاريخ 10 تشرين الأول 2020 ضمن شروط صحية قاسية بسبب ما يمر به الاردن والعالم من ازمات صحية واقتصادية عالية ناتجة عن وباء كورونا .