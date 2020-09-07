 وطنا نيوز -قائمة الحق في الكرك تعلن عن اكتمالها... وهذا نص إعلانها :
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قائمة الحق في الكرك تعلن عن اكتمالها... وهذا نص إعلانها :
التاريخ : 03-10-2020 05:31:36 المشاهدات: 413

قائمة الحق تعلن عن اكتمالها... وهذا نص إعلانها :

 

بسم الله الرحمن الرحيم

فإذا عزمت فتوكل على الله بفضل من الله العلي القدير. 

اكتملت قائمة الحق برئاسةسعادة النائب السابق طه الشرفاء

والمكونة من التالية أسمائهم. 

1 سعادة طه الشرفاء 

2 السيد سامح المجالي

3السيد غسان المعايطة

4السيد خالد البواليز 

5السيد مؤيد البيايضة 

6السيد سالم النوايسه

7السيد سهم الشمايلة

8السيد بركات المواجده 

9الكوتا السيدة نجيبة الشمايلة

10 المقعد المسيحي المهندس عامر الزيادين


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