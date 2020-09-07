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قائمة الحق في الكرك تعلن عن اكتمالها... وهذا نص إعلانها :
قائمة الحق تعلن عن اكتمالها... وهذا نص إعلانها :
بسم الله الرحمن الرحيم
فإذا عزمت فتوكل على الله بفضل من الله العلي القدير.
اكتملت قائمة الحق برئاسةسعادة النائب السابق طه الشرفاء
والمكونة من التالية أسمائهم.
1 سعادة طه الشرفاء
2 السيد سامح المجالي
3السيد غسان المعايطة
4السيد خالد البواليز
5السيد مؤيد البيايضة
6السيد سالم النوايسه
7السيد سهم الشمايلة
8السيد بركات المواجده
9الكوتا السيدة نجيبة الشمايلة
10 المقعد المسيحي المهندس عامر الزيادين
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