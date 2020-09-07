الرئيسية | اخبار الناس قائمة الحق في الكرك تعلن عن اكتمالها... وهذا نص إعلانها :

قائمة الحق تعلن عن اكتمالها... وهذا نص إعلانها : بسم الله الرحمن الرحيم فإذا عزمت فتوكل على الله بفضل من الله العلي القدير. اكتملت قائمة الحق برئاسةسعادة النائب السابق طه الشرفاء والمكونة من التالية أسمائهم. 1 سعادة طه الشرفاء 2 السيد سامح المجالي 3السيد غسان المعايطة 4السيد خالد البواليز 5السيد مؤيد البيايضة 6السيد سالم النوايسه 7السيد سهم الشمايلة 8السيد بركات المواجده 9الكوتا السيدة نجيبة الشمايلة 10 المقعد المسيحي المهندس عامر الزيادين

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