كتلة التعاون تخوض الانتخابات في دائرة اربد الأولى

وطنا اليوم - لوزان عبيدات - أعلنت كتلة التعاون اليوم الخميس عن أسماء مرشحيها بعد اكتمال قائمتها بشكل كامل عن خوضها لانتخابات المجلس النيابي التاسع عشر مرشحة عن الدائرة الاولى في محافظة اربد .

حيث ضمت السيد معتصم البطاينه و الاستاذ محمد عبابنه و السيد سلطان الجمرة والأستاذه زها الدلقموني والأستاذة وفاء مهداوي والشيد خلدون العزام والسيد احمد دبور .

يذكر أن الانتخابات النيابية القادمة ستكون في بتاريخ 10 تشرين الأول 2020 ضمن شروط صحية قاسية بسبب ما يمر به الاردن والعالم من ازمات صحية واقتصادية عالية ناتجة عن وباء كورونا .