 وطنا نيوز -كتلة التعاون تخوض الانتخابات في دائرة اربد الأولى
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
كتلة التعاون تخوض الانتخابات في دائرة اربد الأولى
التاريخ : 01-10-2020 07:27:58 المشاهدات: 2110

وطنا اليوم - لوزان عبيدات - أعلنت كتلة التعاون اليوم الخميس عن أسماء مرشحيها بعد اكتمال قائمتها بشكل كامل عن خوضها لانتخابات المجلس النيابي التاسع عشر مرشحة عن الدائرة الاولى في محافظة اربد . 

حيث ضمت السيد معتصم البطاينه و الاستاذ محمد عبابنه و السيد سلطان الجمرة والأستاذه زها الدلقموني والأستاذة وفاء مهداوي والشيد خلدون العزام والسيد احمد دبور .

يذكر أن الانتخابات النيابية القادمة ستكون في بتاريخ 10 تشرين الأول 2020 ضمن شروط صحية قاسية بسبب ما يمر به الاردن والعالم من ازمات صحية واقتصادية عالية ناتجة عن وباء كورونا .


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق