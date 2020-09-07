الرئيسية | اخبار الناس النوايسه ينعى سامي جوده

النوايسه ينعى القامه الاردنيه المغفور له بإذن الله الوزير والعين الأسبق سامي جوده بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم الدكتور مصطفى النوايسه من معالي العين الأستاذ ناصرجوده بأصدق آيات التعازي والمواساة بفقيد الوطن معالي ابو ناصر بعد حياه حافلة بخدمه وطنه ومليكه سائلا المولى جلت قدرتك وجل ثناؤه ان يسكنه فسيح جنانه مع الصديقين والصالحين والمؤمنين (انا لله وانا اليه اليه راجعون )

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