بلعاوي 35 سنة من العطاء في الخالدية

لوزان عبيدات - من يتكل على رجال الاردن لا يخف بل يعش عمره المديد براحة ورخاء ، للاردن نشامى لا يخافون بل يقدمون كل ما بوسعهم لخدمة تراب هذا الوطن كالسيد بلال عامر البلعاوي صاحب العطاء المتواصل هو من مسك التراب فتحول بين يدية ذهب ، هو من حفر اسمه على صخور بلدية الخالدية لمدة ٣٥ سنة حتى نُسخت فوق كل معلم اثري في الاردن .

تحية شكر و تقدير واعتزاز ومحبة لصاحب الأيادي البيضاء لما بذلة من قوة وعطاء اثناء خدمتة ، وعلى حرصة لأعطاء كل ما يملك من قوة لتراب هذا الوطن ولأبنائه ، من يعرف اصل النشامى لا يستبعد عليهم شيء ومن يعاشرهم يبقى مرفوع الرأس حتى بعد مماته هذا هو الأردن وهذا هو طبع ابنائة الأقوياء .