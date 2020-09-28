 وطنا نيوز -بلعاوي 35 سنة من العطاء في الخالدية
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بلعاوي 35 سنة من العطاء في الخالدية
التاريخ : 30-09-2020 08:16:25 المشاهدات: 1769

لوزان عبيدات - من يتكل على رجال الاردن لا يخف بل يعش عمره المديد براحة ورخاء ، للاردن نشامى لا يخافون بل يقدمون كل ما بوسعهم لخدمة تراب هذا الوطن كالسيد بلال عامر البلعاوي صاحب العطاء المتواصل هو من مسك التراب فتحول بين يدية ذهب ، هو من حفر اسمه على صخور بلدية الخالدية لمدة ٣٥ سنة حتى نُسخت فوق كل معلم اثري في الاردن .

 

تحية شكر و تقدير واعتزاز ومحبة لصاحب الأيادي البيضاء لما بذلة من قوة وعطاء اثناء خدمتة ، وعلى حرصة لأعطاء كل ما يملك من قوة لتراب هذا الوطن ولأبنائه ، من يعرف اصل النشامى لا يستبعد عليهم شيء ومن يعاشرهم يبقى مرفوع الرأس حتى بعد مماته هذا هو الأردن وهذا هو طبع ابنائة الأقوياء .


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