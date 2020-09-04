الرئيسية | اخبار الناس السيد خالد الزبون يعزي شعب الكويت بوفاة الشيخ صباح الاحمد

ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره تلقّت شركة امنكو للامن والحماية المسلحة ممثله بمديرها العام السيد خالد الزبون خبر وفاة سمو امير السلام وامير المحبة والانسانية امير دولة الكويت الشقيقة سمو المغفور له بإذن الله تعالى الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، و اذ تشاطر شركة امنكو للامن والحماية المسلحة وطاقم العاملين فيها شعب الكويت الشقيق و محبين سموه وسفير دولة الكويت في الاردن “عزيز الديحاني ” أحزانكم بهذا المصاب الجلل ونتقدم إليكم بتعازينا القلبية الحارة، وبمشاعر المواساة والتعاطف الأخوية المخلصة، سائلين الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وينعم عليه بعفوه ورضوانه ومغفرته بإذن الله تعالى.

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