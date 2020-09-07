 وطنا نيوز -الدغمي يعلن تشكيل كتلة "القدس عربية"
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الدغمي يعلن تشكيل كتلة "القدس عربية"
التاريخ : 26-09-2020 09:00:47 المشاهدات: 4274

وطنا اليوم - أعلن النائب الأسبق عبد الكريم الدغمي عن تشكيل كتلة " القدس عربية " مرشحة عن محافظة المفرق حيث تكونت هذه الكتلة من الأستاذ عبد الكريم الدغمي والأستاذ عدنان ابو جابر والأستاذ معاذ الزيود والاستاذة ريما العموش .

يذكر أن الانتخابات النيابية القادمة ستكون بتاريخ 10 تشرين الأول 2020 ضمن شروط صحية قاسية بسبب ما يمر به الاردن والعالم من ازمات صحية واقتصادية عالية ناتجة عن وباء كورونا .


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