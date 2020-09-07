وطنا اليوم - أعلن النائب الأسبق عبد الكريم الدغمي عن تشكيل كتلة " القدس عربية " مرشحة عن محافظة المفرق حيث تكونت هذه الكتلة من الأستاذ عبد الكريم الدغمي والأستاذ عدنان ابو جابر والأستاذ معاذ الزيود والاستاذة ريما العموش .

يذكر أن الانتخابات النيابية القادمة ستكون بتاريخ 10 تشرين الأول 2020 ضمن شروط صحية قاسية بسبب ما يمر به الاردن والعالم من ازمات صحية واقتصادية عالية ناتجة عن وباء كورونا .