العبادي يترشح عن البلقاء

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أعلن الدكتور احمد ابو رديني الحجاحجة العبادي عزمه الترشح للانتخابات النيابية المقبلة عن محافظة البلقاء على قائمة اهل العزام



ويحظى الدكتور احمد ابو رديني الحجاحجة العبادي بقبول وشعبية واسعة في محافظة البلقاء على قائمة اهل العزم وقال على حساباتها على التواصل الاجتماعي .



بسم الله الرحمن الرحيم



الأهل والعزوة..

إخواني وأخواتي في محافظة البلقاء الشماء الشامخة



أزجي إليكم بخالص التحية والتقدير والإحترام راجيا من الله العلي القدير أن يحفظكم جميعا ويمن عليكم بالصحة والسلامة وأن يحفظ الوطن سليما معافى.



كنت وما زلت أخا وابنا لكم، خادماَ مخلصا، لأهلي وعشيرتي وأبناء وطني أينما كانوا، هكذا كنا وما زلنا، وانتم تدركون بأنني سأبقى الوفي المخلص ما حييت.



لم أكن اتوقع في لحظة ما أن أزداد شرفا باختياركم لي لخوض الإنتخابات النيابية المقبلة من خلال كتلة أهل العزم والتي لها من اسمها نصيب من خلال الشخصيات الأفاضل أعضاء الكتلة الذين تعرفونهم حق المعرفة، فما كان لي إلا أن أصدع لقراركم باختياري.



نحن اليوم أمام تحديات كبيرة يمر بها الوطن، ومثل هذه التحديات تحتاج للرجال الرجال أصحاب الهمة والعزيمة والذين نأمل من الله تعالى أن نكون منهم وبرعايته عز وجل وبدعمكم ومساندتكم التي أدرك قيمتها ومعناها.



ها أنا اليوم اتخذ قرار خوض الإنتخابات النيابية بأنفاس الطيبين الطاهرين، آملا منكم يا أهل البلقاء الأبية المباركة والدعم والمؤازرة لكتلة أهل العزم.

ندعو الله سبحانه وتعالى المدد والتوفيق، وكل دعائي لكم بأن يحفظكم الباري ويصونكم ويسبغ عليكم الصحة والسلامة.



أخوكم .. الدكتور أحمد أبو رديني الحجاحجة العبادي (ابوليث)



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