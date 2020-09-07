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جلالة الملك يهاتف العميد المتقاعد ايمن المطر معزياً بوفاة والده
وطنا اليوم - هاتف جلالة الملك عبدالله الثاني ، العميد الركن المتقاعد ايمن خالد المطر العجارمه نجل المرحوم الباشا خالد عبد النبي المطر العجارمه معزيآ الاهل والوطن بفقيدهم الباشا خالد العجارمه .
واعرب السيد ايمن العجارمه باسمه وباسم اخوانه واخواته ابناء المرحوم وعموم عشائر العجارمه عن شكرهم وعظيم امتنانهم لصاحب الجلاله على هذه اللفته الانسانيه الكريمه التي كان لها الاثر الكبير في تخفيف مصابهم الاليم .
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