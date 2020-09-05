المهندس رعد البكري يقرر خوض الانتخابات البرلمانية

وطنا اليوم- علمت وطنا اليوم ان المهندس رعد البكري قرر خوض الانتخابات النيابية عن الدائرة الثالثة/عمان، كما علمت انه قد وضع اللمسات الاخيرة لتشكيل الكتلة وسيعلن عنها قريبا.

والبكري له تجربة سابقة في البرلمان كما يحظى بشعبية كبيرة ويمتلك رؤية سياسية واقتصادية مبنية على خبرات عملية تراكمية.

وطنا اليوم تتمنى له التوفيق والنجاح.