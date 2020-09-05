 وطنا نيوز -المهندس رعد البكري يقرر خوض الانتخابات البرلمانية
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المهندس رعد البكري يقرر خوض الانتخابات البرلمانية
التاريخ : 10-09-2020 09:54:09 المشاهدات: 2394

وطنا اليوم- علمت وطنا اليوم ان المهندس رعد البكري قرر خوض الانتخابات النيابية عن الدائرة الثالثة/عمان، كما علمت انه قد وضع اللمسات الاخيرة لتشكيل الكتلة وسيعلن عنها قريبا.

والبكري له تجربة سابقة في البرلمان كما يحظى بشعبية كبيرة ويمتلك رؤية سياسية واقتصادية مبنية على خبرات عملية تراكمية.

وطنا اليوم تتمنى له التوفيق والنجاح.


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