ايمن العجارمة يتقدم بأحر التهاني والتبريك للدكتور قيس السفاسفة

بكل مشاعر الفرح والسرور أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات الى عطوفة الدكتور قيس هاشم السفاسفة بمناسبة الترقية العلمية الى درجة استاذ دكتور في الهندسة الكهربائية طاب هذا الإنجاز بصاحبه، سعى فكان جهده مثمرا بالإبداع والتميز، وانت تستحق هذه الترقية واسال الله ان ينفعك و ينفع بك و الى مزيد من التقدم و الترقي في خدمة وطننا و امتنا وليبقى هذا الوطن واحة وارفة للمفكرين و العلماء ومنبرا لكلمة الحق بهمة ابنائه الاوفياء بالاستمرارية في العطاء متمنين لك مزيداً من التقدم والنجاح سائلين المولى العلي القدير أن يبارك لك في علمك وعملك وأن يرتقي به إلى أعلى الدرجات في الدنيا والأخرة.

ألف مبارك تستحقها بجدارة عطوفتك ومنها للأعلى إن شاء الله.