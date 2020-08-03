 وطنا نيوز -ميسون التلهوني رسميا إلى الانتخابات عن دائرة محافظة معان
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ميسون التلهوني رسميا إلى الانتخابات عن دائرة محافظة معان
التاريخ : 30-08-2020 10:21:27 المشاهدات: 1162

بعد الاتكال على الله ومشورة الاهل والاحبة في معان الحبيبة قررت خوض الانتخابات النيابية لسنة 2020 عن دائرة محافظة معان مستعينا بالله ومتوكلة عليه ومناشدة لكل الزميلات والطالبات اللواتي عشن معي وصاحبن مسيرتي في حقل التعليم الدعم والمؤازرة للنهوض بمحافظتنا وتمثيلها بالشكل الذي يناسب تاريخها ودورها في بناء الوطن والله ولي التوفيق

أختكم ميسون التلهوني


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