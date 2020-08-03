الرئيسية | اخبار الناس ميسون التلهوني رسميا إلى الانتخابات عن دائرة محافظة معان

بعد الاتكال على الله ومشورة الاهل والاحبة في معان الحبيبة قررت خوض الانتخابات النيابية لسنة 2020 عن دائرة محافظة معان مستعينا بالله ومتوكلة عليه ومناشدة لكل الزميلات والطالبات اللواتي عشن معي وصاحبن مسيرتي في حقل التعليم الدعم والمؤازرة للنهوض بمحافظتنا وتمثيلها بالشكل الذي يناسب تاريخها ودورها في بناء الوطن والله ولي التوفيق أختكم ميسون التلهوني

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