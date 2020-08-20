الرئيسية | اخبار الناس مبارك الدكتور خلف قطيشات تخرج ابنته بتول من الجامعة الأردنية

وطنا اليوم - يتقدم كافه الاهل والاحبة والاصدقاء بأسمى آيات التهنئة والتبريكات الممزوجة بعظيم المشاعر وأطيب الامنيات بالتوفيق إلى ابنه العم الغالي الدكتور علي خلف قطيشات بمناسبة تخرج ابنته بتول من الجامعه الأردنية تخصص آثار وإدارة سياحية متمنين لها دوام التقدم والازدهار والنجاح لخدمة وطنها تحت ظل القياده الهاشمية الحكيمة بقيادة جلاله الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه ،،،، اخوكم مشهور قطيشات،،،

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر