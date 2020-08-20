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مبارك الدكتور خلف قطيشات تخرج ابنته بتول من الجامعة الأردنية
وطنا اليوم - يتقدم كافه الاهل والاحبة والاصدقاء بأسمى آيات التهنئة والتبريكات الممزوجة بعظيم المشاعر وأطيب الامنيات بالتوفيق إلى ابنه العم الغالي
الدكتور علي خلف قطيشات بمناسبة تخرج ابنته بتول من الجامعه الأردنية تخصص آثار وإدارة سياحية
متمنين لها دوام التقدم والازدهار والنجاح لخدمة وطنها تحت ظل القياده الهاشمية الحكيمة بقيادة جلاله الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه
،،،، اخوكم مشهور قطيشات،،،
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