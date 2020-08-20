الرئيسية | اخبار الناس تهنئة وتبريك للدكتور. محمد صالح عبدالرحمن المحاميد

وطنا اليوم-قرر معالي وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي إجراء عدد من التشكيلات الإدارية في الوزارة. وشملت التشكيلات تعيين الدكتور. محمد صالح عبدالرحمن المحاميد / مديرًا للشؤون الإدارية والمالية للواء الجامعة/ العاصمة.

وبـمـشـاعـر مليئـة بالفرحة والسرور أتقدم بـأحــر الـتهانـي والـتـبـريـكــات إلى عطوفة الأخ الدكتور. محمد المحاميد بمناسبة تعيينه مديرًا للشؤون الإدارية والمالية في مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة.



إن هذا المنصب الرفيع الذي حزتم عليه بعد أن نقـشتم بإرادة فولاذية في سـجل التاريخ الكثير من محطات الجد والاجتهاد المكللة بالنجاح والموشحة بأجمل وأرق المشاعر والأخلاق السامية والتي ستبقى خالدة في سـجلكم الحافل بالإنجازات. وها أنتم اليوم تعانقون ثمار جهدكم الكبير بالتوشح بهذا المنصب الرفيع الذي أنتم أهلا له ، فألف مبارك وإلى المزيد من التقدم والنجاح في خدمة وطننا الغالي في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.



أخوكم.

د. محمد يوسف حسن بزبز

مدير مدرسة مرج الفرس الأساسية للبنين

سفير جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي

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