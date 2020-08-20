الرئيسية | اخبار الناس الدكتور حسين ابوزيد يعلن ترشحه للإنتخابات النيابيه عن الدائرة الرابعة

وطنا اليوم - اعلن الدكتور حسين ابوزيد رسميا ترشحه للانتخابات النيابيه عن الدائرة الانتخابية الرابعة وقد عمل الدكتور حسين طبيبا في الخدمات الطبية الملكية وتقاعد برتبة عميد، واكتسب الدكتور حسين خبرة عملية وعلمية واسعه مكنته من تقديم المساعده لكل من يحتاجها وقد عمل الدكتور حسين في العديد من المستشفيات الميدانيه العسكرية خارج البلاد وأعلن ترشحه عن الانتخابات البرلمانية بعد أن كسب محبة وتقدير كل من عايشه في الدائرة الرابعه.

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