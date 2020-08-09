الرئيسية | اخبار الناس الدكتور عساف الشوبكي يخوض الانتخابات النيابية

وطنا اليوم - أصدر النائب السابق الدكتور عساف الشوبكي بيان جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام للمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. ايها الأخوة والأخوات الأكارم في جنوب وشرق عمان . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد استكمال مشورتي طوال أشهر مضت وتواصلي واتصالي الدائم المستمر معكم خلال السنوات الماضية ومباركتكم ومباركة الأهل والربع والأصدقاء لخوض انتخابات المجلس النيابي القادم وبعد صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الإنتخابات النيابية ضمن الاستحقاق الدستوري وفي قانون الانتخاب الأخير المعتمد على القائمة النسبية المفتوحة ومن أجل تشكيل قائمة انتخابية وطنية ديمقراطية تكون مع الشعب وتسند الوطن وتحافظ على الدوله وتمثل الجميع ، ونيابة عن أهلي وربعي المؤازرين لي من عشائر البلقا الكرام عامة ومن عشيرتي الشوابكة التي اعتز بها خاصة ونيابة عن كل مناصري في كل المكونات الاجتماعية والعشائر والعوائل والروابط والبيوت الطيبة الصادقة ومن أبناء شعبنا الواحد في الدائرة الانتخابية الرابعة في سحاب ومناطق أُحد والقويسمه وابوعلندا والرجيب وام نواره والمقابلين وام الحيران والجويده وجاوا وخريبة السوق والطيبة واليادوده والمعادي ونيابة عن أصدقائي الغانمين ومؤازري المحترمين وبأسم كل الشرفاء من شتى الاصول والمنابت في شرق وجنوب عمان أمد يدي لكل مرشح وطني وشريف يخاف الله في أمانته ويقول الحق ولا يخشى فيه لومة لائم ويخاف على الوطن والمصلحة الوطنية العليا للدولة والحفاظ على الثوابت الوطنية ويقف مع قضايا الوطن وقضايا الأمة ويعمل من أجل نهضة الأردن وتخليصه من مشاكله ويعزز قيم الحرية والعدالة والمساواة في المجتمع ومحاربة الفساد والفقر والبطالة وإيجاد فرص عمل للشباب لتشكيل قائمة نخوض بها معاً الانتخابات القادمة في العاشر من تشرين الثاني القادم بمشيئة الله وعونه وتوفيقه. والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم د. عساف الشوبكي

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