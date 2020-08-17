طلال ناصر خريسات مبارك النجاح بشهادة IG

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وطنا اليوم - تتقدم ميسون قطيشات وسحر السلامات بأسمى آيات التهنئة والتبريكات الممزوجة بعظيم المشاعر وأطيب الامنيات بالتوفيق إلى الزميلة الغالية زينه خريسات بمناسبة نجاح ابنها "طلال ناصر طلال خريسات" بالثانوية العامه بمعدل (90) بشهادة lG متمنين له دوام التقدم والنجاح والإزدهار لخدمه الوطن تحت ظل القياده الهاشمية الحكيمة بقيادة جلاله الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه الف الف مبروك وعقبال أعلى الشهادات

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