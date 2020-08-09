صلح عشائري بين عشيرتي الفحماوي والمغير ( آل صبح)

اقر في مدينة مرج الحمام الصلح العشائري بين عشيرتي الفحماوي و المغير (ال صبح) .

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

لان الصلح والتآخي من شيم العشائر الاردنية ،كان الصلح والمحبة هو عنوان عشيرتي الفحماوي وعشيرة المغير عائلة ال صبح التي تربطهم علاقة التاريخ والأصالة وتجمعهم محبة الوطن، ليكونوا كما هو العهد بين العشيرتين حيث توجهت الجاهة الكريمة ممثلة بقبيلة العجارمة على راسهم السيد موسى ابراهيم الفليح العجارمة وعدد من رجالات الوطن من مختلف العشائر الاردنية الى مضارب عشيرة المغير عامة وعائلة ال صبح خاصة في مدينة مرج الحمام لأخذ صلح عشائري حول قضية القتل التي راح ضحيتها شاب من عائلة ال صبح.

وكان في استقبال الجاهة سعادة النائب محمد جميل الظهراوي وجمع من ابناء عشيرة ال صبح واقربائهم وشيوخ و وجهاء محافظة الزرقاء.

وبعد تداول الطرفين الحديث حول قضية القتل التي وقعت في عام 2016 تكرمت عشيرة صبح بأسقاط جميع الحقوق الجزائية والمدنية والعشائرية اكراما لله ولرسوله ولجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والشيوخ والوجهاء اصحاب الايادي البيضاء واصلاح ذات البين اللذين قصدوا من اجل الاصلاح.

ودون الطرفين صك بالأسماء التي شاركت بالصلح بين العشيرتين في سماء الوطن الحبيب الاردن وعبر الحضور عن شكرهم وتقديرهم لعشيرة ال صبح الكرام لتسامحهم واجرائهم للصلح العشائري