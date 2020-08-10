|
الذنيبات ينعى العبادي
وطنا اليوم - ايماناً بقضاء الله وقدره ينعى الأستاذ الدكتور محمد الذنيبــات، استاذه الكبير والصديق الوفي العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق - أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي أثرى بعلمه وتجاربه الفكر الإسلامي.
سائلين الله تعالى أن يتغمد شيخنا الجليل بواسع رحمته.
وانا لله وانا وانا اليه راجعون.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|