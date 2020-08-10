الذنيبات ينعى العبادي

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وطنا اليوم - ايماناً بقضاء الله وقدره ينعى الأستاذ الدكتور محمد الذنيبــات، استاذه الكبير والصديق الوفي العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق - أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي أثرى بعلمه وتجاربه الفكر الإسلامي. سائلين الله تعالى أن يتغمد شيخنا الجليل بواسع رحمته. وانا لله وانا وانا اليه راجعون.

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