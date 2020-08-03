الاعلامية بتول العباسي في ذمة الله

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وطنا اليوم-عمان:انتقلت الى رحمة الله تعالى الزميلة والاعلامية بتول محمد مصطفى العباسي ام هلا عن عمر يناهز (78) عاما.

وسيشيع جثمانها بعد صلاة ظهر اليوم الاربعاء الى مثواه الاخير في مقبرة سحاب.

السيرة الذاتية للمرحومة بتول عباسي

- مواليد مدينة حيفا.

- بكالوريوس لغة فرنسية.

- الخبرات العملية:

1. مذيعة برامج في إذاعة الرياض 1964-1975

2.قدمت البرنامج الشعري ( سجى الليل) لعدة سنوات بالاشتراك مع مذيعين سعوديين بالإضافة إلى عدد من برامج المنوعات.

3. مذيعة.منتجة في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية 1966-1967 حيث قدمت برنامجين صباحي و مسائي.

4. مذيعة.منتجة في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية 1975-2005 قدمت خلال ثلاثين عاما العديد من البرامج المنوعة أبرزها ما يطلبه

المستمعون، مساء الخير، شعر وموسيقى، آخر المشوار.

5. قدمت عدة برامج تلفزيونية أبرزها شرفة القمر،نسمات أردنية،نقوش الليل.

تقبل التعازي من خلال الاتصال الهاتفي او الواتساب على الرقم الخاص بابنتها هلا مراد (0796163721).

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