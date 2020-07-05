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مبارك الدكتورة ديمه كرادشه
وطنا اليوم - يتقدم كافة الاهل والاحبة والاصدقاء بأسمى آيات التهنئة والتبريكات الممزوجة بعظيم المشاعر وأطيب الامنيات بالتوفيق إلى الدكتورة ديمه شوكت الكرادشة بمناسبة حصولها على شهادة الدكتورة تخصص علم الاجتماع
متمنين لها دوام التقدم والازدهار والنجاح لخدمة الأردن العزيز تحت ظل القياده الهاشمية الحكيمة بقيادة جلاله الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه
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