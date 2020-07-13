الرئيسية | اخبار الناس الملك ينعم على الدكتور ياسر الجلاد بوسام الملك للتميز من الدرجة الثانية

وطنا اليوم-عمان:أنعم جلالة الملك على الدكتور ياسر محمد ذياب الجلاد، بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية، تقديراً لجهوده خلال أزمة كورونا، وحشد المتطوعين لتقديم الدعم والرعاية للأسر العفيفة وعمال المياومة الذين تضرروا خلال الأزمة، فضلاً عن الأعمال التطوعية والتوعوية للحفاظ على السلامة العامة في مختلف المحافظات.











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