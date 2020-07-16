الرئيسية | اخبار الناس رئيس هيئة ابشر سيدنا وكافة أعضاء الهيئة تتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريك لمقام جلالة الملك

يتقدم رئيس هيئة ابشر سيدنا وائل شفيق عجيلات وكافة أعضاء الهيئة بأسمى آيات التهنئة والتبريك من مقام جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله وصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد والعائلة الهاشمية والأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك سائلين المولى عزوجل ان يحفظ الأردن عزيزا شامخا آمنا مستقرا مطمئنا ونهضويا يسير على طريق التقدم والحداثة والإزدهار بعزم الأردنيين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه

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