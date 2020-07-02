الكوز تحصل على درجة الماجستير بتقدير امتياز

حصلت عضو مجلس أمانة عمان الكبرى السيده رانيا الكوز على درجة الماجستير في تخصص إداره الأزمات والكوارث من الجامعه الهاشميه بتقدير امتياز والذي يعتبر الأول من نوعه بالمملكه.

وتناولت السيده الكوز في رسالتها التي تم مناقستها يوم أمس الثلاثاء 28/7/2020 وجاءت تحت عنوان مهم «تقييم تجربه اللامركزيه وأزمه تضارب الصلاحيات مع المجالس البلديه».

تهانينا الحاره للسيدة رانيا الكوز على هذا الانجاز العظيم والتفوق وعقبال شهادة الدكتوراه في ظل قائد الوطن حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه.

وألف ألف مبروك