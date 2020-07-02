 وطنا نيوز -الكوز تحصل على درجة الماجستير بتقدير امتياز
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الكوز تحصل على درجة الماجستير بتقدير امتياز
التاريخ : 29-07-2020 07:05:47 المشاهدات: 651

حصلت عضو مجلس أمانة عمان الكبرى السيده رانيا الكوز على درجة الماجستير في تخصص  إداره الأزمات والكوارث من الجامعه الهاشميه بتقدير امتياز والذي يعتبر الأول من نوعه بالمملكه.

وتناولت السيده الكوز في رسالتها التي تم مناقستها يوم أمس الثلاثاء 28/7/2020  وجاءت تحت عنوان مهم «تقييم تجربه اللامركزيه وأزمه تضارب الصلاحيات مع المجالس البلديه».

تهانينا الحاره للسيدة رانيا الكوز على هذا الانجاز العظيم والتفوق وعقبال شهادة الدكتوراه في ظل قائد الوطن حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم حفظه الله ورعاه.

               وألف ألف مبروك


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