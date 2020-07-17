 وطنا نيوز -تهنئة وتبريك بالمنصب الجديد
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تهنئة وتبريك بالمنصب الجديد
التاريخ : 27-07-2020 10:35:39 المشاهدات: 1346

وطنا اليوم-يطيب لي ويسعدني أن أتقدم إلى السيدة. ديمه باسم عادل العلمي ، بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة تعينكم رئيسًا لقسم الامتحانات والاختبارات في مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / محافظة العاصمة ، متمنيًا لشخصكم الكريم التوفيق والنجاح في القيـام بالمهام المسندة إليكم، والتي أنتم أهل لها. ودمتم محروسين بعين الله - وفقكم الله ورعاكم ومتعكم بوافر من الصحة والعافية في ظل راعي المسيرة المفدى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.

أخوكم / د. محمد يوسف حسن بزبز
مدير مدرسة مرج الفرس الأساسية للبنين
سفير جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي


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