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تهنئة وتبريك بالمنصب الجديد
وطنا اليوم-يطيب لي ويسعدني أن أتقدم إلى السيدة. ديمه باسم عادل العلمي ، بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة تعينكم رئيسًا لقسم الامتحانات والاختبارات في مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / محافظة العاصمة ، متمنيًا لشخصكم الكريم التوفيق والنجاح في القيـام بالمهام المسندة إليكم، والتي أنتم أهل لها. ودمتم محروسين بعين الله - وفقكم الله ورعاكم ومتعكم بوافر من الصحة والعافية في ظل راعي المسيرة المفدى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.
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