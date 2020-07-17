الرئيسية | اخبار الناس وزراء يحتفلون بعيد ميلاد طفلة أردنية

وطنا اليوم-عمان:عبرت عائلة الطفلة مايا ابو سمرة عن شكرها وامتنانها للمبادرة اللطيفة التي قام بها وزيرا الدولة لشؤون الاعلام امجد العضايلة والصحة الدكتور سعد جابر لمشاركتها افراحها بالاحتفال بميلادها الثامن بعد ان قامت الاخيرة بالتواصل مع الوزيرين على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهما.

وقالت والدة الطفلة مايا ابو سمرة ان هذه المبادرة الكريمة من الوزيرين تجسد قيم التواضع والمشاركة التي ارسى دعائمها الملك عبدالله الثاني بن الحسين بين صفوف الاردنيين، والحث على مشاركة الاردنيين والوقوف الى جانبهم في شتى الظروف، لافتة الى ان هذه اللفتة الجميلة ادخلت على قلب عائلتها الفرح والسرور.

وشكرت والدة الطفلة الوزيرين على جميل تواضعهما وتلبية نداء الطفلة ابو سمرة وتقديم الهدايا لها، وعلى هذه اللفتة الكريمة رغم المشاغل الكثيرة التي يؤديانها لنهضة الاردن وتحصينه من كل مكروه والسهر على راحة ابنائه.

يشار الى ان الطفلة مايا يتيمة الاب وكان لها رغبة في مشاركة الوزيرين الاكثر ظهورا للناس واللذين اسهما في ارساء دعائم الطمأنينة بالرسائل العفوية والعاطفية التي بادرا بها خلال ازمة كورونا التي يشهدها العالم.

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